Абэ не считает, что он отошел от послевоенных позиций Японии на переговорах с Россией

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Япония на переговорах с РФ по-прежнему стремится решить территориальный вопрос в отношении всех островов южной части Курил и тем самым не отходит от послевоенных позиций по этой проблеме.

Об этом премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил в четверг в ходе дебатов в парламенте.

"Северные территории" (так в Японии называют российские южные Курильские острова - прим. ТАСС) - это территории, на которые распространяется суверенитет Японии. Изменений в этой позиции нет. Последовательная позиция японского правительства заключается в том, чтобы определить принадлежность всех четырех островов (Кунашир, Итуруп, Шикотан и группа островов, которую в Японии называют Хабомаи - прим. ТАСС) и на этой основе заключить мирный договор. Заявления о подрыве результатов послевоенной дипломатии Японии не соответствуют действительности", - сказал он.

Таким образом Абэ отреагировал на слова депутата Конституционно-демократической партии Японии Тэцуро Фукуямы, который утверждал, что премьер якобы пошел на уступки на переговорах с РФ, был готов заключить мирный договор при гарантии возврата Шикотана и ряда прилегающих небольших необитаемых островов Малой Курильской гряды, однако в конечном итоге не получил от этого никаких результатов.