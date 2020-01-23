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Посол США в Бишкеке не подтвердил данные об ограничении на въезд гражданам Киргизии

В настоящее вреям стороны продолжают консультации по этому вопросу

БИШКЕК, 23 января. /ТАСС/. Посол США в Киргизии Дональд Лу не подтвердил сообщения американской прессы о том, что Вашингтон намерен ввести ограничения на въезд для граждан Киргизии. Об этом заявил в четверг в Бишкеке на пресс-конференции глава киргизского внешнеполитического ведомства Чингиз Айдарбеков.

21 января американская газета Politico со ссылкой на собственные источники сообщила о планах администрации США внести еще семь стран, в том числе Киргизию, в список государств, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. При этом официального подтверждения этой информации изданию получить не удалось.

"После того, как данная информации была опубликована в СМИ, 22 февраля был приглашен в МИД посол США в нашей республике. Кыргызская сторона обратила его внимание на возможные негативные последствия, которые могут последовать в случае принятия подобного решения", - сказал он. По его словам, в первую очередь оно негативно отразится на законопослушных гражданах Киргизии. "Американский посол информацию о введении ограничений пока не подтвердил, стороны сейчас ведут консультации по этому вопросу", - отметил Айдарбеков.

По его данным, инициатива о введении визовых ограничений принадлежит правоохранительным органам США. Айдарбеков предположил, что это связано с тем, что ранее у граждан Киргизии не было биометрических паспортов и данный факт беспокоил американскую сторону с точки зрения безопасности. Но сейчас этот вопрос "уже решается". "Надеюсь, США будет принято сбалансированное решение, для нас этот вопрос является одним из приоритетных", - подчеркнул глава МИД.

Президент США Дональд Трамп во время визита в Давос заявил, что Вашингтон намерен расширить список стран, для граждан которых будут введены визовые ограничения.

Теги
СШАКиргизия
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