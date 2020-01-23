Турецкие специалисты продолжают консультировать ПНС Ливии

АНКАРА, 23 января. /ТАСС/. Турецкие специалисты по-прежнему консультируют Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемое Фаизом Сарраджем. Об этом заявил в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"В Ливии у нас есть команда, которая занимается обучением и консультированием. Мы обеспечиваем поддержку наших ливийских братьев в сфере обучения, а также продолжаем проводить консультации", - приводит его слова Анатолийское агентство.

20 января президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара направила в Ливию лишь военных советников и инструкторов.

Соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС было подписано в Стамбуле 28 ноября. Оно предусматривает обучение и подготовку военнослужащих, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран. Эрдоган объявил 5 января о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию, указав, что в их задачи входят "координационные действия", а также "безопасность легитимного правительства".