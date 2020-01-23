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Президент Киргизии в феврале совершит визит в Москву

Сооронбай Жээнбеков примет участие в церемонии открытия перекрестного года Киргизии и России

БИШКЕК, 23 января. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в феврале посетит с визитом Россию. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Бишкеке глава киргизского внешнеполитического ведомства Чингиз Айдарбеков.

"Президент Кыргызской Республики в феврале этого года совершит визит в Россию", - сказал он. По словам министра, во время поездки в Москву Жээнбеков примет участие в церемонии открытия перекрестного года Киргизии в РФ и РФ в Киргизии.

Договоренность о проведении перекрестного года была достигнута на состоявшейся в марте в Бишкеке встрече президентов двух государств Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова.

Теги
КиргизияРоссияЖээнбеков, Сооронбай Шарипович
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