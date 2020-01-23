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Кризис на Украине

Представитель ЛНР напомнил Киеву, что минские соглашения не подлежат пересмотру

Родион Мирошник подчеркнул, что соглашения подлежат выполнению

ЛУГАНСК, 23 января. /ТАСС/. Украина должна выполнять минские соглашения, вместо того, чтобы требовать их пересмотра. Об этом заявил в четверг представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник, реагируя на заявление представителя Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Минские соглашения подлежат не пересмотру, а выполнению, - написал Мирошник в своем Telegram-канале. - Украинским представителям стоило бы начинать именно с этого постулата. И помнить, что после подписания Комплекса мер по выполнению минских соглашений представителем Киева, он был утвержден Советом Безопасности ООН".

"Украина, безусловно, может попытаться оспорить резолюцию Совбеза ООН, но как государство - член ООН, в соответствии с уставом, она взяла на себя обязательство подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их", - отметил представитель ЛНР.

Он отверг требование Украины по пересмотру минских соглашений, согласно которому контроль над границей должен быть передан Киеву до, а не после выборов в Донбассе. Он сравнил эти требования нынешней украинской власти с курсом бывшего президента Украины Петра Порошенко. "Киев предлагает, заменить урегулирование конфликта зачисткой неугодных", - считает Мирошник.

Он напомнил, что в минских соглашениях есть четкая логическая последовательность: сначала параллельное выполнение мер по обеспечению безопасности и политического переустройства, дальше социальная и экономическая стабилизация, а передача контроля над границей, только после полного политического урегулирования.

Представитель Киева в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников заявил в четверг, что Киев будет настаивать на пересмотре минских соглашений, с тем чтобы выборы в Донбассе проходили только после передачи Украине контроля над границей. Согласно минским соглашениям, возвращение контроля над границей с РФ произойдет лишь после проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

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УкраинаКризис на Украине
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