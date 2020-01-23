Власти в Триполи распорядились открыть аэропорт Митига, несмотря на угрозы армии Хафтара

КАИР, 23 января. /ТАСС/. Заседающие в Триполи власти Ливии распорядились в четверг возобновить работу единственного действующего в столице международного аэропорта Митига, несмотря на прозвучавшие накануне угрозы Ливийской национальной армии (ЛНА) сбивать направляющиеся туда самолеты. Об этом сообщает новостной портал Afrigatenews со ссылкой на заявление Высшего государственного совета (ВГС, исполняет консультативную роль) страны.

Соответствующее распоряжение было дано премьером Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджем и председателем ВГС Халедом аль-Мишри по итогам проведенной ими утром встречи. "Стороны договорились возобновить воздушное сообщение в аэропорту Митига, от которого зависит свобода передвижения граждан", - говорится в коммюнике. Кроме того, как отмечается, Саррадж и аль-Мишри возложили на Совет Безопасности, Миссию ООН по поддержке в Ливии, все профильные международным организациям, а также тех, кто распространяет подобные угрозы, "ответственность за любые возможные риски и происшествия" после возобновления полетов.

В среду вечером официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари официально объявил о том, что армия приступает к практической реализации плана по введению бесполетной зоны над столицей. Указав, что в нее попал и аэропорт Митига, он пригрозил уничтожением всем самолетам-нарушителям - как военным, так и гражданским, "независимо от их принадлежности и владельцев". Генерал, в частности, утверждал, что эта гавань и его авиабаза превратились в плацдарм турецких войск для атак на ЛНА, а также перевалочный пункт, через который из Сирии в Ливию перебрасываются боевики, в том числе террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Спустя некоторое время после этих угроз администрация Митиги объявила о приостановке с четверга всех полетов до последующего уведомления. Запланированные рейсы были переведены в аэропорт Мисураты (около 200 км восточнее Триполи)

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС премьера Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу с целью, как он заявлял, "ее освобождения от террористов". ПНС, в свою очередь, мобилизовало на свою защиту все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного в конце ноября меморандума о военном сотрудничестве.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО девять лет назад.