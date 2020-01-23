Президент Кипра попросил Меркель передать Эрдогану призыв свернуть бурение в водах острова

НИКОСИЯ, 23 января. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис попросил канцлера Германии Ангелу Меркель передать его послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором официальная Никосия требует от Анкары прекратить буровые работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом сообщает канцелярия главы республики.

Как сказано в сообщении, в четверг между кипрским лидером, который находится сейчас в Иерусалиме на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста и главой немецкого правительства состоялся телефонный разговор, во время которого Анастасиадис попросил Меркель передать во время своего предстоящего визита в Турцию его послание Эрдогану, с которой у Кипра нет дипломатических отношений. В этом документе говорится о необходимости немедленного прекращения "незаконных действий Турции в кипрской ИЭЗ" и соблюдения Анкарой "множества резолюций и выводов саммита ЕС".

При этом Анастасиадис подтвердил свою "решимость и готовность возобновить свободный от угроз диалог, который привел бы к разрешению кипрской проблемы".

Как утверждает канцелярия главы островного государства, Меркель, со своей стороны, заверила Анастасиадиса , что она не только передаст его послание турецкому лидеру, но и изложит Эрдогану позицию ЕС в вопросе об осуществляемых Анкарой буровых работах в Восточном Средиземноморье. Также говорится, что канцлер Германии пообещала проинформировать президента Кипра о результатах своей встречи с главой Турции.

На прошлой неделе министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез объявил о том, что Анкара приступает к бурению в зоне под названием Lefkosia1 и что в этот район уже направилось буровое судно "Явуз". Администрация Анастасиадиса в ответ напомнила, что данная зона находится в пределах восьмого разведочного блока кипрской ИЭЗ, и что лицензии на разведку газа в ней уже предоставлены двум европейским компаниям: итальянской Eni и французской Total. В контексте произошедшего греко-кипрские власти заявили, что "Турция превращается в пиратское государство в Восточном Средиземноморье".

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее исключительной экономической зоны и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме самой Анкары, не признает ни одно другое государство мира. Подобные действия всегда вызывали протест официальной Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Турции санкции.