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Спецкоординатор ООН заявил, что беспорядки в Ливане направлены на подрыв стабильности

Ян Кубиш подчеркнул, что за насилием и актами вандализма со стороны активистов стоят политические цели

БЕЙРУТ, 23 января. /ТАСС/. Специальный координатор ООН по Ливану Ян Кубиш осудил в четверг погромы, которые устраивают в центре Бейрута участники уличных акций протеста.

"За насилием и актами вандализма со стороны активистов стоят политические цели, - написал словацкий дипломат на своей странице в Twitter. - Нападения на полицейских носят провокационный характер и направлены на дестабилизацию обстановки". По мнению Кубиша, такие действия "подрывают гражданский мир и разжигают межрелигиозную вражду".

Ранее представитель Ливанского общества Красного Креста сообщил, что 86 человек пострадали в среду в ходе вспыхнувших в центре столицы столкновений между полицейскими спецподразделениями и активистами протестного движения. В больницы были направлены 14 человек, а 72 оказана помощь на месте. Уличные активисты забрасывали стражей порядка камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. В ответ были применены водометы и слезоточивый газ.

Волна уличных протестов в Бейруте последовала за утверждением состава нового правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом. Лидеры протестующих заявили, что этот кабинет не выражает интересы суннитской общины и ливанского народа. "Мы требуем создания переходного правительства из независимых фигур, роспуска парламента и проведения досрочных выборов", - заявил один из активистов Самир аль-Хури.

18 января в Бейруте в результате столкновений, которые носили ожесточенный характер, пострадали порядка 400 демонстрантов и 147 стражей порядка. По требованию президента Ливана Мишеля Ауна армейские подразделения пришли на помощь полиции и взяли под контроль центральные районы города, чтобы пресечь погромы учреждений, банков и торговых фирм.

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