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Кризис на Украине
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Медведчук организует встречу парламентариев стран "нормандской четверки" в Страсбурге

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" допустил, что встреча может состояться до саммита лидеров России, Украины, Франции и Германии

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Встреча представителей парламентов России, Украины, Франции и Германии, на которой будут обсуждаться пути урегулирования кризиса на востоке Украины, планируется к проведению в Страсбурге в ближайшие месяцы, сейчас определяется состав участников. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"У нас на следующей неделе встреча в Бундестаге. Потом мы договорились с председателем Госдумы [Вячеславом] Володиным о том, что мы согласуем в феврале встречу с [российскими] депутатами, наша делегация приедет в Москву. И уже после этого мы согласуем сроки, я думаю это будет через два-три месяца", - рассказал Медведчук. Так он прокомментировал озвученный ранее депутатом от его партии Олегом Волошиным план по организации встречи парламентариев в нормандском формате в Страсбурге.

"Естественно, мы будем реализовывать эту инициативу, потому что считаем, что она может помочь миру", - отметил Медведчук, добавив, что сейчас определяется количество участников от парламентов разных стран.

При этом он допустил, что данная встреча в Страсбурге может состояться до саммита лидеров России, Украины, Франции и Германии, который, по существующим договоренностям, должен состояться в апреле. "Почему-то мне кажется, что мы успеем это сделать", - сказал Медведчук.

Ранее в четверг Медведчук провел презентацию своей инициативы по работе парламентов в нормандском формате в Сенате Франции. В ней приняли участие как французские сенаторы, так и представители Национального собрания (нижней палаты парламента). В ходе встречи Виктор Медведчук рассказал присутствующим о мирном плане, который предложила партия "Оппозиционная платформа  За жизнь" для урегулирования конфликта в Донбассе. "Наш мирный план основан на минских соглашениях", - заключил он.

Политик после завершения встречи сообщил, что идею о межпарламентском диалоге в нормандском формате поддерживают "40 сенаторов и 26 депутатов Национального собрания Франции". Они, добавил политик, уже выразили готовность принять участие в указанном формате работы.

"Это говорит о том, что презентация, которая сегодня состоялась, и та дискуссия, которая шла в течение трех часов, она действительно удовлетворила всех и воспринималась с интересом", - отметил Медведчук. По его мнению, зарегистрированная в Раде инициатива о создании межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог ради мира" "имеет право на существование и пользуется огромным интересом".

Инициатива Медведчука

В декабре 2019 года Виктор Медведчук на встрече в Санкт-Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным высказал идею организации межпарламентского диалога в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция). Путин инициативу поддержал. В свою очередь Медведчук проинформировал, что уже достигнута предварительная договоренность с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января - начале февраля. Он также обратил внимание на тот факт, что его партия установила межпартийный контакт с "Единой Россией".

Еще в ноябре в Верховной раде было образовано межфракционное объединение "Межпарламентский диалог ради мира", целью которого является налаживание диалога между странами "нормандской четверки" "для реализации конституционного права граждан Украины на достижение мира, суверенитета и территориальной целостности страны, прекращение вооруженного противостояния, защиту законных прав, интересов и свобод граждан". Как сообщал ранее ТАСС депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Павленко, в него входят более 40 украинских депутатов из разных политических сил. Возглавил объединение Виктор Медведчук.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на Украине
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Кризис на Украине
Медведчук обсудит с представителями МИД Франции парламентскую встречу по Украине
Также по инициативе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" идут переговоры с депутатами из Франции, ФРГ и России для организации встречи в Страсбурге - "парламентского измерения "нормандского формата"
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