В Госдепе заявили, что США не занимаются проблематикой добычи нефти в Сирии

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не занимаются проблематикой добычи нефти в Сирии в находящихся под контролем оппозиции районах и не предпринимают посреднических усилий в этой области. С таким заверением выступил в четверг на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Нефтяными полями управляют "Силы демократической Сирии" (коалиция оппозиции, костяк которого составляют курдские военизированные отряды - прим. ТАСС) и конкретно автономная администрация северо-восточной Сирии. Они координируют все усилия, направленные на то, чтобы определить пути модернизации или расширения этих полей. Так говорить (на этот счет), видимо, лучше с ними", - заявил сотрудник Госдепартамента США.

Согласно изложенной им информации, американская администрация не участвует в данном процессе. "Мы в настоящее время не выступаем посредником ни в каких усилиях, ни с кем, ни с какой третьей страной. Мы знаем, что есть третьи страны, которые заинтересованы, отправляли туда своих представителей. Есть (и) американские фирмы, которые запрашивали лицензии Управления по контролю за иностранными активами (Министерства финансов США). Кое-что из этого продолжается. Но нет никаких крупных новых усилий в этой сфере", - сказал дипломат.