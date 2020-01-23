Медведчук обсудит с представителями МИД Франции парламентскую встречу по Украине

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Украинская делегация во главе с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком намерена обсудить с представителями французского МИД организацию встречи парламентариев из России, Украины, Франции и Германии по проблеме урегулирования кризиса в Донбассе. Об этом заявил в четверг депутат Рады Олег Волошин, представляя соответствующую инициативу в Сенате (верхней палате парламента) Франции.

"Чуть позже мы встретимся с высокопоставленными представителями МИД Франции, которые также крайне заинтересованы в получении из первых уст информации о нашей инициативе, - рассказал он. - Рассчитываем на то, что данная инициатива будет рассматриваться исключительно как поддержка переговоров основного "нормандского формата", в котором представлены главы государств и правительств".

Волошин также сообщил, что по инициативе Медведчука идут переговоры с депутатами из Франции, ФРГ и России для организации встречи в Страсбурге - "парламентского измерения "нормандского формата". Он добавил, что "около 40 членов Сената и Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции подтвердили" сенатору Себастьену Мёрану, который также является председателем парламентской "группы дружбы с Украиной, "свой огромный интерес к участию в данном мероприятии".

В беседе с корреспондентом ТАСС Медведчук уточнил, что на следующей неделе встретится с представителями Бундестага в Берлине, а в феврале планирует отправиться в Москву для обсуждения инициативы с российскими парламентариями. По его словам, встреча парламентариев из четырех стран может состояться в ближайшие два-три месяца и, возможно, до саммита лидеров "нормандской четверки".