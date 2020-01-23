Белый дом не располагает информацией о сроках объявления "сделки века"

ТАСС, 23 января. Власти США пока не обладают информацией относительно сроков оглашения так называемой сделки века - американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли, чьи слова приводит пресс-пул Белого дома.

19 января портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники информировал, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время должен решить, представит ли он план действий Белого дома по урегулированию палестино-израильского конфликта до предстоящих 2 марта повторных парламентских выборов в Израиле. По его информации, Трамп еще не обсуждал со своими советниками необходимость обнародовать план в ближайшее время и не принял окончательного решения по данному вопросу, однако представитель администрации США не исключил возможность скорого заявления президента.

Гидли в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о скорой публикации плана по урегулированию палестино-израильского конфликта указал, что "в настоящее время не располагает информацией" на данный счет.

В свою очередь Agence France-Presse сообщило, что вице-президент США Майкл Пенс пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на следующей неделе посетить Вашингтон для обсуждения так называемой сделки века.

Старший советник президента США Джаред Кушнер, считающийся одним из разработчиков "сделки века", должен был провести встречу с Нетаньяху в рамках пятого Всемирного форума памяти Холокоста, прошедшего 23 января в Иерусалиме, однако отменил поездку из-за якобы плохих погодных условий.

О "сделке века"

В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 млрд долларов. 25-26 июня в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 2 октября на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что американская инициатива нацелена на отказ от двухгосударственного решения проблемы.