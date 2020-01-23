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Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила, что срабатывание сирен на юге страны не было вызвано обстрелом

Оно было вызвано взрывом на территории сектора Газа

ТАСС, 23 января. Срабатывание сирен воздушной тревоги в четверг на юге Израиля произошло не в результате ракетного обстрела из сектора Газа. Об этом сообщается в четверг в Twitter Армии обороны Израиля.

"В продолжение сообщения о срабатывании системы оповещения вследствие [предполагаемого] запуска [ракеты] из сектора Газа [информируем, что], как показало расследование, срабатывание сигнала тревоги было вызвано взрывом на территории сектора Газа, а не ракетным обстрелом", - указано в публикации.

Ранее в Twitter армии сообщалось, что сирены воздушной тревоги среагировали на обстрел со стороны сектора Газа.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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