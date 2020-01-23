Гуайдо заявил, что его борьба за свободу Венесуэлы еще не окончена

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что его борьба за свободу и установление демократии в Венесуэле еще не закончена. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете El Tiempo.

"Борьба за демократию и свободу не теряет импульса. Напротив, мы ищем новые механизмы, новые пути, новые импульсы, новые инструменты", - сказал Гуайдо, который принимал участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Лидер оппозиции добавил, что его делегация после международной поездки "очень скоро вернется в Каракас". "Очевидно, существует огромный риск [возвращения], но мы все взвесим и вернемся благополучно", - подчеркнул он.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.