{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: глава одного из крупнейших банков Анголы подал в отставку на фоне дела душ Сантуш

Марио Лите да Силва является одним из пяти фигурантов дела в отношении дочери экс-президента страны

ПРЕТОРИЯ, 23 января. /ТАСС/. Председатель совета директоров третьего по размеру банка Анголы - Banco de Fomento Angola - Марио Лите да Силва подал в отставку в связи с обвинениями, выдвинутыми в его адрес генеральной прокуратурой по делу Изабель душ Сантуш. Об этом сообщило в четверг агентство  Agence France-Presse (AFP).

"Я посчитал уместным положить конец своим обязанностям", - заявил Марио Лите да Силва, после того как его не включили в состав нового Совета директоров банка.

Банкир является одним из пяти фигурантов дела в отношении Изабель душ Сантуш, изучением которого занимается сейчас Генеральная прокуратура Анголы. Как отметила в четверг британская медиагруппа BBC, Марио Лите да Силва считается одним из главных финансовых советников душ Сантуш, которая, по данным журнала Forbes, является самой богатой женщиной Африки с личным состоянием в $2,2 млрд.

По информации Генпрокуратуры Анголы, в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш, старшей дочери бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, государство потеряло $1,36 млрд.

Теги
Ангола
Реклама на ТАСС
Помпео не исключил санкций против России за поддержку правительства Венесуэлы
Вашингтон "внимательно рассматривает" вопрос о возможности введения новых рестрикций, отметил госсекретарь США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС