AFP: глава одного из крупнейших банков Анголы подал в отставку на фоне дела душ Сантуш

ПРЕТОРИЯ, 23 января. /ТАСС/. Председатель совета директоров третьего по размеру банка Анголы - Banco de Fomento Angola - Марио Лите да Силва подал в отставку в связи с обвинениями, выдвинутыми в его адрес генеральной прокуратурой по делу Изабель душ Сантуш. Об этом сообщило в четверг агентство Agence France-Presse (AFP).

"Я посчитал уместным положить конец своим обязанностям", - заявил Марио Лите да Силва, после того как его не включили в состав нового Совета директоров банка.

Банкир является одним из пяти фигурантов дела в отношении Изабель душ Сантуш, изучением которого занимается сейчас Генеральная прокуратура Анголы. Как отметила в четверг британская медиагруппа BBC, Марио Лите да Силва считается одним из главных финансовых советников душ Сантуш, которая, по данным журнала Forbes, является самой богатой женщиной Африки с личным состоянием в $2,2 млрд.

По информации Генпрокуратуры Анголы, в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш, старшей дочери бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, государство потеряло $1,36 млрд.