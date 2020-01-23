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Бабиш обвинил Transparency International в необъективности и ущербе Чехии

Политик назвал данные рейтинга восприятия коррупции за 2019 год "глупостью"

ПРАГА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш раскритиковал рейтинг восприятия коррупции за 2019 год, который в четверг распространила неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International.

Республика из-за скандалов с получением дотаций из фондов ЕС фирмами, связанными с главой кабмина, переместилась на шесть позиций вниз и заняла 44-е место из 180. Политик считает эти данные необъективными, а действия Transparency International организованной против него травлей. Слова премьера привело Чешское радио.

"Рейтинг [Transparency International] - это не соответствующая действительности глупость, - отметил он. - Эта организация ведет священную войну с Бабишем".

Премьер напомнил о громких коррупционных скандалах, сотрясавших в последние годы Данию, занявшую наилучшую позицию в рейтинге Transparency International. Danske Bank с 2007 по 2015 годы пытался через эстонский филиал "отмыть" €200 млрд.

Transparency International ухудшила оценку Чехии, по мнению премьера, под воздействием главы чешского филиала организации Давида Ондрачки, который обвиняет премьера в злоупотреблении властью и коррупции. "Это вновь происки Ондрачки. Не задумываясь, он наносит ущерб не только Бабишу, но и всей Чехии", - сказал политик.

Разногласия Бабиша и Transparency International

Transparency International год назад обвинила Бабиша в конфликте интересов в силу возможности оказывать влияние на формирование общественного мнения посредством находящихся в его собственности СМИ. Еврокомиссия, как в начале декабря 2019 года информировало сетевое издание Denik N, требует от Чехии вернуть 451 млн крон (почти  €18 млн), которые были выплачены из фондов ЕС в качестве дотаций связанными с ним компаниями.

Бабиш, занимающий с декабря 2017 года пост главы чешского правительства, категорически отрицает свое участие в любом бизнесе. Он отвергает наличие у него конфликта интересов и подчеркивает, что добросовестно выполняет обязанности премьера и соблюдает законы.

Transparency International публикует индекс восприятия коррупции с 1995 года. Рейтинг составляется на основе опроса экспертов и руководителей предприятий.

Теги
ЧехияДанияБабиш, Андрей
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