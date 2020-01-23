Пентагон ужесточит проверку всех иностранных курсантов после стрельбы на авиабазе

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Пентагон ужесточит проверку на предмет благонадежности всех проходящих подготовку в США иностранных военнослужащих в свете убийства саудовцем трех человек на авиабазе американских ВМС Пенсакола в штате Флорида. Об этом сообщил в четверг министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер во время посещения этого военного объекта. Текст ответов главы Пентагона на вопросы личного состава базы опубликовала пресс-служба Минобороны.

"Изменения в порядок проверок будут носить более всесторонний характер. Изучать будут каждый аспект их [курсантов] прошлого, включая [активность] в социальных сетях", - информировал Эспер, добавив, что тщательное наблюдение будет вестись за иностранными курсантами сразу после их прибытия в Соединенные Штаты.

"Нам требуется знать, что они собой представляют, чем занимаются и т.д. Повторюсь, этим проверкам будут подвергнуты не только саудовские, но и все иностранные курсанты", - отметил шеф Пентагона. По его словам, Минобороны США ежегодно обеспечивает военную подготовку "тысячам человек из более 150 стран".

На территории авиабазы ВМС США Пенсакола 6 декабря 2019 года открыл огонь саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани. В США он приехал, чтобы овладеть навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов. Аш-Шамрани убил трех человек и ранил восьмерых. Он был застрелен прибывшим на место происшествия стражем порядка.

Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр в январе заявил, что американские власти высылают из страны 21 военнослужащего Саудовской Аравии, проходящего подготовку в Соединенных Штатах. По словам министра, связи саудовских военных с какими-либо террористическими группами выявлены не были, однако в соцсетях 17 из них были выявлены "исламистские или антиамериканские сообщения". Кроме того, 15 военнослужащих из общего числа "имели определенный контакт с детской порнографией".

Все это, по словам Барра, не является основанием для возбуждения уголовных дел на территории США. Но саудовская сторона посчитала, что "подобное поведение не достойно офицеров ВВС и ВМС Саудовской Аравии", в связи с чем их было решено отозвать на родину, где в отношении них будет проведено разбирательство.