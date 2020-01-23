Партия премьера Эстонии не поддерживает критику РФ за заявления об истории Второй мировой

ТАЛЛИН, 24 января. /ТАСС/. Фракция возглавляющей правящую коалицию Центристской партии Эстонии не поддерживает проект заявления парламента (Рийгикогу), осуждающего позицию РФ по истории Второй мировой войны. Об этом заявила в четверг член комиссии по иностранным делам от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.

"Я считаю, что это (принятие резолюции - прим. ТАСС) может разделить наше общество, потому что это чрезвычайно деликатный вопрос, - сказала она телеканалу ETV Plus, - и если углубляться в историю, это вряд ли поможет обществу объединиться".

Юферева-Скуратовски отметила, что в Центристской партии считают проект резолюции ее попыткой оппозиционной Партии реформ "заработать политические очки". Как добавила политик, отношения между Эстонией и Россией и без того непростые.

При этом, по ее словам, никому из членов фракции "инструкций [как голосовать] даваться не будет". "Каждый депутат будет голосовать по своему усмотрению", - подчеркнула Мария Юферева-Скуратовски.

Зампредседателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон, который стал инициатором подготовки резолюции, признал, что "четыре фракции из пяти сказали, что они поддерживают смысл такого заявления". Он добавил, что текст заявления может быть готов на следующей неделе, тогда же начнется сбор подписей депутатов под ним.

Спорная резолюция

В понедельник комиссия по иностранным делам Рийгикогу сообщила о намерении подготовить заявление, в котором бы осуждалась позиция России по истории Второй мировой войны. Как заявил Михкельсон, возможность участвовать в составлении проекта этого заявления будет у всех фракций Рийгикогу.

Ряд стран Запада в год 75-летия Победы начал активную критику в адрес России, продвигая свои оценки итогов Второй мировой войны. Резолюции с утверждениями о равной ответственности СССР и нацистской Германии в развязывании войны, в частности, приняли парламенты Польши и Латвии. МИД России тогда напомнил, что правда об итогах Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом и не подлежит пересмотру.

Дискуссия о резолюции Рийгикогу разгорелась на фоне реакции, последовавшей за тем, как 19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, известный как пакт Молотова - Риббентропа. Президент тогда отметил, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши".