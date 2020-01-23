В Мексике акция против разгула преступности переросла в беспорядки

МЕХИКО, 24 января. /ТАСС/. Группа жителей муниципалитета Амосок в штате Пуэбла в центральной части Мексики в четверг устроила беспорядки в ходе акции протеста против разгула преступности. Недовольные граждане попытались захватить здание муниципальной администрации и сожгли несколько полицейских автомобилей, сообщил телеканал Televisa.

Манифестанты также потребовали встречи с мэром Марио Ромеро, отставки которого они добиваются, но политик отказался с ними общаться. Сведений о пострадавших в ходе беспорядков не поступало.

По данным исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности, в 2019 году в Мексике было совершено не менее 35,5 тыс. умышленных убийств. Речь идет о рекордном числе преступлений такого рода за все время их учета на федеральном уровне. Ответственность за гибель тысяч жителей республики несет наркомафия.

Министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо 18 декабря 2019 года признал, что правительство не достигло поставленных целей в борьбе с криминалом. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 15 января пообещал, что власти добьются снижения уровня преступности к 1 декабря текущего года.