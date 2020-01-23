{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Словакии призвала передавать память о Холокосте из поколения в поколение

Зузана Чапутова указала на необходимость эффективной реакции на любые проявления дискриминации

ИЕРУСАЛИМ, 24 января. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова, принявшая участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, заявила журналистам в четверг вечером о необходимости постоянно напоминать молодежи об ужасах, пережитых евреями и другими народами во Второй мировой войне.

"Холокост - это не только трагедия евреев, это трагедия всех нас, - подчеркнула она. - Расовое насилие всегда начинается со словесного выражения ненависти. Мы должны эффективно реагировать на любые проявления дискриминации. История научила нас, как быстро ненависть перерождается из слов в массовые убийства. Сохранить память о Холокосте - наша моральная обязанность. Наша моральная обязанность - передавать знания об этой трагедии подрастающим поколениям".

Всемирный форум памяти Холокоста проходил в четверг в Иерусалиме. В нем приняли участие лидеры государств и правительств 45 стран, включая Россию, Германию, Италию, США и Францию.

Теги
ИзраильЧапутова, Зузана
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
Трамп намерен обнародовать план ближневосточного урегулирования до 28 января
Власти США ранее обсуждали план урегулирования с палестинцами, отметил глава Белого дома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС