Президент Словакии призвала передавать память о Холокосте из поколения в поколение

ИЕРУСАЛИМ, 24 января. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова, принявшая участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, заявила журналистам в четверг вечером о необходимости постоянно напоминать молодежи об ужасах, пережитых евреями и другими народами во Второй мировой войне.

"Холокост - это не только трагедия евреев, это трагедия всех нас, - подчеркнула она. - Расовое насилие всегда начинается со словесного выражения ненависти. Мы должны эффективно реагировать на любые проявления дискриминации. История научила нас, как быстро ненависть перерождается из слов в массовые убийства. Сохранить память о Холокосте - наша моральная обязанность. Наша моральная обязанность - передавать знания об этой трагедии подрастающим поколениям".

Всемирный форум памяти Холокоста проходил в четверг в Иерусалиме. В нем приняли участие лидеры государств и правительств 45 стран, включая Россию, Германию, Италию, США и Францию.