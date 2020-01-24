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Политический кризис в Боливии

Экс-глава МИД Боливии отказался от предложения выдвинуться в президенты

Давид Чокеуанка призвал своих сторонников в "Движении к социализму" не допускать раскола в партии, настаивая на его выдвижении в президенты

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 января. /ТАСС/. Бывший глава МИД Боливии Давид Чокеуанка не намерен отказываться от выдвижения в вице-президенты ради борьбы за пост президента. Об этом он заявил в четверг, выступая перед членами партии "Движение к социализму".

"Нужно думать не только об интересах нашего сектора, нужно думать о Боливии, о нашей демократии. Я говорил с Эво [Моралесом] и сказал ему, что подчинюсь решению, которое было принято там [в Аргентине], я не возьму свои слова назад", - приводит его заявление газета El Deber.

Чокеуанка призвал своих сторонников в "Движении к социализму" не допускать раскола в партии, настаивая на его выдвижении в президенты.

В воскресенье по итогам встречи в Буэнос-Айресе, где экс-президент Боливии Эво Моралес получил убежище, он объявил, что баллотироваться в президенты от "Движения к социализму" будет бывший министр экономики Луис Арсе. Чокеуанка был выбран кандидатом в вице-президенты.

Крупнейший профсоюз Боливии - Боливийский профсоюз рабочих (БПР) - и ряд секторов "Движения к социализму" выступили против выдвижения Арсе в президенты. В качестве кандидата на высший государственный пост на выборах, которые пройдут 3 мая, они хотели бы видеть Чокеуанку.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов выборов противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки. После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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