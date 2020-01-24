СМИ: на Харьковское оборонное предприятие поставили партию бракованных корпусов для БТР

"Компания "Лозовский кузнечно-механический завод" поставила на Харьковское конструкторское бюро машиностроения три первых корпуса для изготовления БТР-4 новой партии. Но оказалось, что они пришли с браком. На них есть трещины", - цитирует издание главу украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца. Эксперт сообщил в Facebook, что на указанных корпусах стоит клеймо представительства Минобороны, свидетельствующее о том, что с изделиями якобы все в порядке.

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Частное предприятие "Лозовский кузнечно-механический завод" поставило партию бракованных корпусов БТР-4 для нужд Минобороны Украины по завышенной цене. Об этом сообщило издание "Сегодня".

"Однако первые новые корпуса с "Лозовой", которые на днях доставили в Харьков, имеет четко выраженные признаки брака. Это некачественная сварка, "непровар", как утверждают специалисты, брони - то есть пустоты под тонким шаром металла, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями", - заявил эксперт. Он также проинформировал, что производитель корпусов повысил стоимость их производства с 2,1 млн гривен (более $86,4 тыс. по текущему курсу) до 3,2 млн гривен ($131,7 тыс.) за штуку. Фотографии бракованных корпусов Згурец опубликовал в Facebook.

Замглавы государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем сообщил, что руководство концерна дало сутки директорам предприятий, задействованных в производстве корпусов, для "выяснения достоверности" этой информации. Кроме того, для проверки данных создана соответствующая рабочая группа.

БТР-4 "Буцефал" - украинский бронетранспортер, производство которого началось в 2008 году. Он предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою, может быть базовой машиной для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты.

В 2017 году данные боевые машины оказались в центре международного скандала, так как из поставленных в Ирак 88 единиц смогли завестись только 56, а тронуться с места - лишь 34. Тогда же инспекторы от "Харьковского конструкторского бюро машиностроения" зафиксировали дефекты в работе четырех прицелов, восьми панорамных устройств, десяти блоков системы управления огнем, также неисправными признали шесть пушек, восемь пулеметов и 11 автоматических гранатометов, установленных на машинах.