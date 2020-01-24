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Порошенко приехал на допрос в Госбюро расследований по делу о госизмене

Ранее Госбюро расследований сообщило, что намерено 24 января заслушать показания бывшего президента в рамках расследования дела о государственной измене во время подписания минских договоренностей в 2015 году

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Пятый президент Украины Петр Порошенко приехал на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о государственной измене. Охрана пропустила экс-президента в здание, его однопартийцев и соратников внутрь не пустили.

Порошенко назвал ситуацию с недопуском его соратников в ГБР шоу в стиле сериала "Сваты", который сняла студия "95 квартал" (ранее в этой студии работал действующий президент Украины Владимир Зеленский).

Ранее Госбюро расследований сообщило, что намерено 24 января заслушать показания бывшего президента в рамках расследования дела о государственной измене во время подписания минских договоренностей в 2015 году. В ГБР также предупреждали, что в случае неявки Порошенко без уважительных причин он может быть доставлен на допрос силой.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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