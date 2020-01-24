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Лукашенко заявил, что не может "растворить" Белоруссию даже в "братской России"

По словам президента республики, в беседе с российским лидером Владимиром Путиным он "четко и однозначно" заявил о невозможности объединения Белоруссии и РФ

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Белоруссия является суверенной и независимой страной, а принятие руководством республики решения о ее вхождении в состав России будет считаться предательством. Об этом заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко в ходе поездки в Шклов (Могилевской области).

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"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, в беседе с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся "полтора - два года тому назад", он "четко и однозначно" заявил о невозможности объединения Белоруссии и РФ. "Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения", - отметил белорусский лидер.

По его словам, он не хочет быть последним президентом Белоруссии. "Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - заметил глава государства.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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