В Совете министров Франции представили проект пенсионной реформы

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Проект реформы пенсионной системы рассмотрен в ходе заседания Совета министров Франции, которое прошло в пятницу в Елисейском дворце под руководством президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом на пресс-конференции сообщила министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

Она отметила, что "разработанный законопроект соответствует приоритетам президента республики, которые были обозначены во время его предвыборной кампании". "Документ предлагает универсальную пенсионную систему для всех без исключения французов", - подчеркнула она. При этом Бюзен отметила, что проект закона "исключает существующие сегодня 42 особых пенсионных режима".

"Представленный проект стал результатом большой работы и длительного процесса согласования", - отметила министр. По ее словам, "разработанная система адаптирована к вызовам сегодняшнего времени", документ включает 65 статей, в которых речь идет "о справедливом начислении пенсий".

Проект пенсионной реформы, объявленной в конце прошлого года властями Франции, стал причиной серии забастовок, организованных по инициативе профсоюзов. Первая массовая акция протеста прокатилась по стране 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции и Парижского автономного управления транспорта. Также в акциях активно участвуют преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники муниципальных служб.

Помимо предложения правительства повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия во Франции выплачивается в полном объеме, профсоюзы высказывают недовольство намерением отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий граждан. 11 января премьер-министр страны Эдуар Филипп в письме к профсоюзам заявил, что правительство готово временно исключить из проекта реформы пункт о повышении возраста выплаты пенсий.