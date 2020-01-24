На фоне скандала с бракованными корпусами Минобороны Украины приостановило закупки БТР-4

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Министерство обороны Украины приостановило поставки армии бракованных корпусов БТР-4. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"С целью недопущения поставки в Вооруженные силу Украины некачественной продукции и до момента выяснения всех обстоятельств Минобороны временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в начале января специалисты обнаружили на корпусах бронетранспортеров БТР-4Е производства ООО "Лозовской кузнечно-механический завод" повреждение "упрочняющей наплавки" на сварных соединениях бортов. Сегодня рабочая группа предварительно подтвердила повреждения на нескольких бронетранспортерах.

В этой связи члены рабочей группы совместно с представителями предприятий определяют обстоятельства и причины возникновения дефектов, а также проводится разработка мероприятий по недопущению возникновения дефектов в дальнейшем производстве, добавили в министерстве.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что "Лозовский кузнечно-механический завод" поставил партию бракованных корпусов БТР-4 для нужд Минобороны по завышенной цене.

По данным главы украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, на этих корпусах стоит клеймо представительства Минобороны, свидетельствующее о том, что с изделиями якобы все в порядке, хотя на них "четко выраженные признаки брака". Он также проинформировал, что производитель корпусов повысил стоимость их производства с 2,1 млн гривен (более $86,4 тыс. по текущему курсу) до 3,2 млн гривен ($131,7 тыс.) за штуку.

После этого замглавы государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем сообщил, что руководство концерна дало сутки директорам предприятий, задействованных в производстве корпусов, для "выяснения достоверности" этой информации. Кроме того, для проверки данных создана соответствующая рабочая группа.

История машины

БТР-4 "Буцефал" - украинский бронетранспортер, производство которого началось в 2008 году. Он предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою, может быть базовой машиной для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты.

В 2017 году данные боевые машины оказались в центре международного скандала, так как из поставленных в Ирак 88 единиц смогли завестись только 56, а тронуться с места - лишь 34. Тогда же инспекторы от "Харьковского конструкторского бюро машиностроения" зафиксировали дефекты в работе четырех прицелов, восьми панорамных устройств, десяти блоков системы управления огнем, также неисправными признали шесть пушек, восемь пулеметов и 11 автоматических гранатометов, установленных на машинах.