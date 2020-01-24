{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На фоне скандала с бракованными корпусами Минобороны Украины приостановило закупки БТР-4

Ранее СМИ сообщили, что "Лозовский кузнечно-механический завод" поставил партию бракованных корпусов БТР-4 для нужд Минобороны по завышенной цене

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Министерство обороны Украины приостановило поставки армии бракованных корпусов БТР-4. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"С целью недопущения поставки в Вооруженные силу Украины некачественной продукции и до момента выяснения всех обстоятельств Минобороны временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в начале января специалисты обнаружили на корпусах бронетранспортеров БТР-4Е производства ООО "Лозовской кузнечно-механический завод" повреждение "упрочняющей наплавки" на сварных соединениях бортов. Сегодня рабочая группа предварительно подтвердила повреждения на нескольких бронетранспортерах.

В этой связи члены рабочей группы совместно с представителями предприятий определяют обстоятельства и причины возникновения дефектов, а также проводится разработка мероприятий по недопущению возникновения дефектов в дальнейшем производстве, добавили в министерстве.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что "Лозовский кузнечно-механический завод" поставил партию бракованных корпусов БТР-4 для нужд Минобороны по завышенной цене.

По данным главы украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, на этих корпусах стоит клеймо представительства Минобороны, свидетельствующее о том, что с изделиями якобы все в порядке, хотя на них "четко выраженные признаки брака". Он также проинформировал, что производитель корпусов повысил стоимость их производства с 2,1 млн гривен (более $86,4 тыс. по текущему курсу) до 3,2 млн гривен ($131,7 тыс.) за штуку.

После этого замглавы государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем сообщил, что руководство концерна дало сутки директорам предприятий, задействованных в производстве корпусов, для "выяснения достоверности" этой информации. Кроме того, для проверки данных создана соответствующая рабочая группа.

История машины

БТР-4 "Буцефал" - украинский бронетранспортер, производство которого началось в 2008 году. Он предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою, может быть базовой машиной для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты.

В 2017 году данные боевые машины оказались в центре международного скандала, так как из поставленных в Ирак 88 единиц смогли завестись только 56, а тронуться с места - лишь 34. Тогда же инспекторы от "Харьковского конструкторского бюро машиностроения" зафиксировали дефекты в работе четырех прицелов, восьми панорамных устройств, десяти блоков системы управления огнем, также неисправными признали шесть пушек, восемь пулеметов и 11 автоматических гранатометов, установленных на машинах.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Глава Пентагона заявил об отсутствии гонки вооружений в сфере гиперзвукового оружия
Марк Эспер при этом признал наличие конкуренции в этой области и призвал активизировать усилия США по разработке гиперзвукового оружия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС