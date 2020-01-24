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Временное правительство Боливии приостановило дипломатические отношения с Кубой

Боливия обвинила Кубу во "враждебном отношении"

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 января. /ТАСС/. Временное правительство Боливии приняло решение приостановить дипломатические связи с Кубой из-за ее "враждебного отношения" к южноамериканской республике. Об этом заявило в пятницу боливийское министерство иностранных дел.

"МИД сообщает гражданам и международному сообществу, что принял решение приостановить дипломатические отношения с Кубой с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении.

Как отмечает боливийское министерство, решение связано "с недавними недопустимыми заявлениями главы МИД [Кубы] Бруно Родригеса Паррильи и постоянным враждебным отношением, регулярными оскорблениями Кубы в отношении конституционного правительства Боливии".

Ранее и.о. президента Боливии Жанин Аньес заявила, что правительство экс-главы государства Эво Моралеса перевело посольству Кубы в Ла-Пасе $147 млн за услуги кубинских врачей, работающих в Боливии. Как утверждает Аньес, непосредственно врачам из этой суммы было передано 20%. Глава МИД Кубы назвал слова Аньес "пошлой ложью самопровозглашенного режима".

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