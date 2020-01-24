СМИ: сирийские войска освободили от террористов два поселка на юго-востоке Идлиба

ТАСС, 24 января. Военнослужащие сирийской армии заняли в пятницу населенные пункты Эт-Тах и Эс-Самака на юго-востоке провинции Идлиб после ожесточенных боев с террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Как передал телеканал Al-Alam, правительственные силы возобновили наступательную операцию в этом районе после улучшения погодных условий и отвоевали у бандформирований утраченные три дня назад позиции.

Войска продвигаются сейчас к поселку Абу-Джрейф на подступах к городу Маарет-Нааман, где находится крупный форпост "Джебхат ан-Нусры" и ее союзников. Военные действия идут также в районе Абу-Дафна, который подвергся интенсивным атакам террористов в четверг.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны), 22 января около 450 боевиков напали на правительственные войска в Идлибе. При отражении атак превосходящих сил противника погибли 40 военнослужащих, еще 80 получили ранения. На ряде участков фронта бойцы сирийской армии оставили занимаемые позиции и отступили.

Командование ВС Сирии начало наступление в Идлибе 19 декабря прошлого года. Войскам удалось освободить 46 населенных пунктов на юге и востоке провинции и вернуть под контроль территорию в 320 кв. км.

Сирийская армия ведет боевые действия в западных и южных окрестностях Алеппо, где боевики нарушили режим прекращения огня. Операция против "Джебхат ан-Нусры" и ее союзников под Алеппо позволит избавить этот крупнейший мегаполис Сирии от минометных обстрелов. Кроме того, сирийское командование рассчитывает вернуть под контроль участки шоссе Алеппо - Дамаск и Алеппо - Латакия, которые находятся сейчас в руках бандформирований.