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В Азербайджане заявили, что связи с Россией достигли уровня стратегического партнерства

Спикер парламента республики Октай Асадов отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Россией достиг $3 млрд и будет продолжать расти

БАКУ, 24 января. /ТАСС/. Отношения Азербайджана и России успешно развиваются во всех областях и достигли уровня стратегического партнерства. Об этом заявил председатель Милли меджлиса (парламента) республики Октай Асадов на состоявшейся в пятницу встрече с участниками конференции "Москва - Баку: диалог культур".

"Российско-азербайджанские связи находятся на уровне стратегического партнерства. Большую роль в развитии политических связей играют личные отношения глав наших государств и взаимные визиты. Постоянно расширяются межправительственные и межпарламентские связи, а также гуманитарное сотрудничество, о чем свидетельствует и проведение конференции "Москва - Баку: диалог культур", - сказал Асадов, слова которого в пятницу приводит пресс-служба парламента.

По словам спикера, в 2019 году товарооборот между Азербайджаном и Россией достиг $3 млрд и будет продолжать расти. В Азербайджане с большим уважением относятся к русскому языку, сказал он. В стране действует Бакинский славянский университет, в 338 школах преподавание ведется на русском языке. Кроме того, в Азербайджане открылись филиалы Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Первого Московского государственного университета имени М.И.Сеченова.

В свою очередь заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов отметил, что такие мероприятия, как конференция "Москва - Баку: диалог культур" являются значительным вкладом в развитие отношений между двумя странами.

Конференция "Москва - Баку: диалог культур" проходит в столице Азербайджана 23-26 января. Ее организаторами выступают министерство культуры Азербайджана и правительство Москвы. В рамках конференции состоялся круглый стол "Диалог культур - основа диалога народов", открылась фотовыставка "Их любят Баку и Москва", на которой представлены работы фотокорреспондентов ТАСС и Азербайджанского государственного информационного агентства (АзерТАдж).

Теги
Умаханов, Ильяс Магомед-СаламовичАзербайджанРоссия
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