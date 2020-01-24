Reuters: Кипр блокирует введение ЕС санкций против нескольких официальных лиц РФ в Крыму

ТАСС, 24 января. Кипр отказывается голосовать за введение Евросоюзом санкций в отношении российских официальных лиц в связи с активной интеграцией Крыма в состав Российской Федерации. Как в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника, таким образом Никосия намерена добиться принятия в ЕС рестрикций в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра.

В свою очередь, отмечает Reuters, Кипр заявляет о необходимости дополнительного пересмотра предлагаемых Евросоюзом мер в отношении официальных лиц РФ и отрицает связь между блокированием санкций против России и введением рестрикций в отношении Турции за геологоразведку.

Как отмечает собеседник агентства, ЕС согласовал введение дополнительных санкций в отношении официальных лиц РФ, связанных с Крымом, однако для их окончательного утверждения требуется согласие 28 стран - членов союза. Кипр заблокировал принятие рестрикций на техническом уровне, заключил источник Reuters.