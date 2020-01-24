ABC: Трамп еще в апреле 2018 года говорил о необходимости уволить посла на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в присутствии предпринимателей Льва Парнаса и Игоря Фрумана говорил о необходимости уволить Мари Йованович с должности американского посла на Украине. С таким утверждением выступила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на запись приватной беседы, состоявшейся в отеле Trump International в Вашингтоне 30 апреля 2018 года.

Телекомпания говорит, что ознакомилась с содержанием записи, но не выложила ее пока на своем сайте. "Избавьтесь от нее!" - приводит телекомпания слова человека, голос которого, по ее мнению, похож на голос Трампа. "Выкиньте ее прочь завтра же. Мне все равно", - добавил этот человек.

По версии телекомпании, на этой встрече Парнас, выполнявший на Украине поручения личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, своими словами спровоцировал вспышку гнева главы Белого дома. Предприниматель якобы убеждал главу государства в том, что Йованович при каждом удобном случае прогнозировала его скорый импичмент.

ABC информировала о наличии фрагментов аудиозаписей двух других встреч, во время одной из которых обсуждалось утверждение в Конгрессе кандидатуры Майкла Помпео на пост госсекретаря США вместо Рекса Тиллерсона. Этот отрывок был записан сотовым телефоном, который был оставлен включенным на запись в номере отеля Трампа. Согласно публикации, все записи находятся в распоряжении прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк. В этой прокуратуре отказались прокомментировать сведения телекомпании.

Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Скандал в Вашингтоне

В октябре прошлого года Парнас и Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре прошлого года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.