СМИ: Помпео отчитал журналистку за вопросы об экс-после США на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео отчитал в пятницу журналистку Мэри Луизу Келли за то, что она чрезмерно настойчиво добивалась от него ответов, касавшихся увольнения Мари Йованович с должности американского посла на Украине. Об этом сообщило National Public Radio (NPR), которое представляла репортер.

Согласно данным радиостанции, интервью проходило в здании Госдепартамента в Вашингтоне. Келли утверждает, что Помпео отказался отвечать на ее многочисленные вопросы об обстоятельствах увольнения Йованович, поскольку тема интервью якобы была ограничена ситуацией вокруг Ирана. Сама журналистка настаивает на том, что это не так.

По словам Келли, ее интересовало, пытался ли госсекретарь в разговорах с президентом США Дональдом Трампом отстоять кадрового дипломата и оставить Йованович на посту посла в Киеве. Вопрос был обусловлен показаниями, которые бывший старший советник госсекретаря Майкл Маккинли давал 16 октября прошлого года на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США. Он заявил, что покинул свой пост помимо прочего из-за тревоги по поводу возможного использования американской администрацией своих послов за границей для достижения внутриполитических целей.

Как передает радио, "интервью было немедленно завершено после вопросов об Украине". По версии журналистки, Помпео поднялся, буравил ее взглядом несколько секунд, после чего вышел. Келли попросили пройти за госсекретарем в другое помещение и не брать с собой звукозаписывающие устройства. "Меня провели в личные покои госсекретаря, где он меня ожидал и где кричал на меня примерно столько же, сколько до этого длилось интервью", - сказала репортер, уточнив, что Помпео употреблял нецензурную лексику, выражая недовольство затронутой ею темой.

Согласно информации радиостанции, глава внешнеполитического ведомства задал риторический, по его мнению, вопрос, считает ли Келли, что американцам есть хоть какое-нибудь дело до Украины. Журналистка ответила утвердительно на другой вопрос, может ли она найти на географической карте местоположение этого государства. Тогда Помпео попросил помощников принести карту мира без обозначения географических названий, и Келли, по ее словам, правильно показала, где расположена Украина. Госсекретарь после этого отвернулся и намекнул, что у него есть неотложные дела, на чем беседа закончилась.

Скандал в Вашингтоне

Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019-го покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности. Отставка дипломата произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

В США в сентябре прошлого года разразился крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что глава Белого дома при содействии своего адвоката Рудольфа Джулиани добивался от собеседника расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.