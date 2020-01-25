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США разморозили $60 млн помощи Афганистану благодаря его успехам в борьбе с коррупцией

В Госдепе отметили, что "увидели прогресс со стороны правительства Афганистана"

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты разморозили помощь Афганистану в размере $60 млн благодаря успехам властей республики в борьбе с коррупцией. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

"Я рада, что в одной сфере (борьбе с коррупцией - прим. ТАСС), на которую обратил внимание госсекретарь, мы увидели прогресс со стороны правительства Афганистана, и мы смогли выделить помощь в размере $60 млн", - приводит ее слова пресс-служба Госдепартамента.

В сентябре 2019 года американские власти приняли решение заморозить и урезать часть выделенных для помощи Афганистану фондов, обвинив власти этой страны в коррупции и неумелом расходовании средств. Было отозвано порядка $100 млн, которые планировалось направить на крупный инфраструктурный проект в сфере энергетики. В дополнение к этому была заморожена помощь в размере $60 млн "из-за неспособности правительства выполнить требования по прозрачности и подотчетности в управлении государственными финансами".

Теги
АфганистанСША
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