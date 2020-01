WSJ: American Media исключает роль Эр-Рияда в утечке личных данных главы Amazon

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Компания American Media исключает причастность властей Саудовской Аравии или иной третьей стороны к публикации sms-переписки главы корпорации Amazon Джеффа Безоса и его любовницы Лорен Санчес. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу American Media.

Компания подтвердила, что упомянутая переписка, включавшая интимные фотографии Безоса, была выкуплена за $200 тыс. у брата Санчес Майкла. Последний в октябре 2018 года заключил контракт с газетой The National Enquirer, принадлежавшей ранее American Media. "Майкл Санчес в сентябре 2018 года начал передавать все материалы и информацию нашим репортерам", - цитирует The Wall Street Journal представителя American Media. Он назвал ложными любые предположения о том, что такие третьи стороны, как власти Саудовской Аравии, "причастны к этому или же оказывают влияние на работу" данной медийной компании.

Прошлогодняя скандальная история о шантаже главы Amazon - богатейшего человека на планете - со стороны The National Enquirer приобрела новое звучание в свете заявления спецдокладчика ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар и ее коллеги Дэвида Кайе о высокой вероятности причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к взлому телефона Безоса. Спецдокладчики в среду выразили серьезную обеспокоенность полученной информацией, согласно которой, вопреки фундаментальным стандартам прав человека, с аккаунта приложения WhatsApp, принадлежащего саудовскому кронпринцу, в 2018 году была загружена цифровая шпионская программа, позволившая вести наблюдение за Безосом, владеющим также газетой The Washington Post. По мнению спецдокладчиков, эти сведения могут свидетельствовать "о возможной вовлеченности наследного принца в слежку за Безосом с целью повлиять или заставить замолчать The Washington Post", освещающую события в Саудовской Аравии.

21 января газета The Guardian выступила с утверждением, что телефон Безоса был взломан при помощи вредоносного файла, который ему, судя по всему, послал наследный принц. В течение нескольких часов после этого с телефона главы Amazon был скачан значительный объем информации.

В марте прошлого года нанятый Безосом частный консультант Гэвин де Бекер заявил, что телефон его клиента был взломан хакерами, работавшими на Саудовскую Аравию. Спустя несколько месяцев sms-сообщения Безоса и его фотографии с любовницей попали в распоряжение The National Enquirer. Мотивацию хакеров де Бекер объяснил желанием Эр-Рияда навредить Безосу, когда принадлежащая ему газета The Washington Post стала активно освещать убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.