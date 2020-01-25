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Премьер Армении рассказал о 100 достижениях своего кабмина

Среди них Никол Пашинян назвал покупку у России многофункциональных истребителей СУ-30СМ

ЕРЕВАН, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу рассказал журналистам о 100 достижениях его правительства за последний год, которые касаются всех сфер жизнедеятельности страны. Пресс-конференцию, которая впервые проводилась в городе Капан на юге страны, транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"Я хочу начать свою пресс-конференцию с традиционного представления 100 фактов о достижениях нашего правительства, которые касаются всех сфер жизнедеятельности новой Армении", - отметил он.

Премьер Армении среди достижений назвал покупку у российской стороны многофункциональных истребителей СУ-30СМ, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2КМ", а также других видов вооружений. "Позорная страница, когда наша армия использовала оружие 1980-х годов, закрыта. Мы теперь используем оружие либо 2019 года выпуска, либо то, которое еще даже не испытано", - отметил он.

Пашинян также отметил, что экономический рост страны в 2019 году является первым на пространстве ЕАЭС и среди стран СНГ. "Согласно данным Всемирной торговой организации, наш экономический рост по своим темпам является первым также на европейском пространстве", - добавил глава армянского кабмина, отметив, что внутренний валютный резерв страны достиг исторического максимума, составив примерно $2 млрд.

Глава правительства Армении также сообщил, что в 2019 году на 12% выросли социальные затраты, увеличился туристический поток. "Из России приехало в два раза больше туристов, чем за весь 2018 год. Армения является одним из самых популярных туристических направлений во всем мире", - отметил он, добавив, что существенные изменения произошли также в медицинской, налоговой, сельскохозяйственной и других сферах.

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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