Пашинян заявил, что против армянских властей объявлена гибридная война

ЕРЕВАН, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу в ходе большой пресс-конференции заявил, что против его кабмина объявлена гибридная война, в рамках которой предполагается дискредитировать главу правительства и его семью с помощью бывших и нынешних должностных лиц и СМИ. Пресс-конференцию транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"Что означает гибридную войну, которая может привести к гибридному перевороту? Это означает, когда боевых действий нет, однако некоторые силы тратят десятки миллионов долларов для того, чтобы дискредитировать руководство страны, мою семью и лично меня. В этом задействованы бывшие чиновники, к ним примкнули и некоторые представители нынешних властей. В этой схеме участвуют также некоторые представители судебных органов, в том числе и Конституционного суда", - отметил он.

По словам Пашиняна, в рамках запланированной схемы должно было быть объявлено о недееспособности властей, однако этот план был раскрыт, а его хребет был сломан. "Избавьте меня от неприятного занятия называть имена. Правоохранительные органы занимаются этим, и когда будут подготовлены все материалы, они возбудят уголовные дела", - добавил он.

Допросы Пашиняна

Ранее Никол Пашинян был допрошен в Следственном комитете (СК) Армении в рамках уголовных дел по факту тайной прослушки телефонных разговоров руководителей спецслужб, а также самого главы армянского кабмина. Как поясняли в СК, расследуется дело о тайной прослушке телефонных разговоров с участием премьер-министра Никола Пашиняна, экс-главы Службы нацбезопасности (СНБ) Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы (ССС) Сасуна Хачатряна, запись которых была выложена в сеть 11 сентября и 5 декабря 2018 года. По данному факту возбуждены два уголовных дела, в рамках которых и был допрошен Пашинян.

Согласно сообщению СК, первое уголовное дело было заведено по статье о злоупотреблении должностными лицами служебным положением, в рамках которого Пашинян был допрошен как свидетель в целях выяснения возможного воздействия на суды. Второе уголовное дело было заведено по факту незаконной прослушки телефонного разговора, по которому премьер Армении проходит в качестве потерпевшего.

Аудиозаписи разговоров высокопоставленных должностных лиц появились в интернете 11 сентября и 5 декабря 2018 года. Собеседники обсуждали ход уголовного дела и возможность ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также возможное воздействие на бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова для дачи показаний по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года. Данный процесс, по которому проходят Кочарян, Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.