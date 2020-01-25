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Нагорно-карабахский конфликт

Пашинян не исключил возможности встречи с Алиевым на полях Мюнхенской конференции

В настоящий момент договоренности о встрече нет, сообщил премьер Армении

ЕРЕВАН, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу в ходе большой пресс-конференции не исключил возможности встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройден в середине февраля. Пресс-конференцию главы армянского кабмина из города Капан на юге страны в прямом эфире транслировали местные телеканалы.

"В настоящий момент такой договоренности [о встрече с Алиевым] нет, однако я не исключаю такую возможность, мы обсуждаем такую возможность", - отметил он, добавив, что такие встречи он оценивает позитивно.

По словам главы армянского кабмина, ответственность за региональную стабильность и мир несут лично он, президент Азербайджана и глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики. "Это является личной ответственностью, общей ответственностью", - добавил он.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

Теги
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыНагорно-карабахский конфликтПашинян, Никол Воваевич
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