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Армения и Россия работают над подготовкой официального визита Пашиняна в Москву

По словам премьера Армении, визит планируется в первой половине 2020 года

ЕРЕВАН, 25 января. /ТАСС/. Ереван и Москва, согласно ранее достигнутой договоренности, работают над подготовкой официального визита в Россию премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который планируется в первой половине 2020 года. Об этом заявил в субботу сам глава армянского кабмина на большой пресс-конференции в городе Капане на юге страны, которую транслировали местные телеканалы.

"Вы знаете, что с президентом РФ [Владимиром Путиным] в прошлом году договорились обменяться официальными визитами. Теперь мы работаем над тем, чтобы в первой половине текущего года я отправился с официальным визитом в Москву", - отметил он.

По словам Пашиняна, двусторонняя повестка Армении и России очень богата. "У нас по всем направлениям есть союзнические и стратегические отношения. Мы работаем в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Мы также сотрудничаем в сфере безопасности, РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, серьезно развиваются экономические отношения. У нас есть совместная повестка по всем направлениям, планируем обсудить широкий спектр интересующих нас вопросов", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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