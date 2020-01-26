Куба считает решение Боливии о приостановке отношений продиктованным из США

ГАВАНА, 26 января. /ТАСС/. Руководство Кубы полагает, что решение временного правительства Боливии приостановить дипломатические отношения с карибской страной было навязано из США. Об этом говорится в заявлении кубинского МИД, распространенном в субботу.

"МИД Кубы категорически отвергает необоснованные обвинения правительства де-факто в Боливии. Со времени своего насильственного прихода к власти 12 ноября 2019 года члены правительства де-факто этой страны предпринимали систематические действия, направленные на ухудшение и затруднение двусторонних отношений с Кубой, - отмечается в документе. - С самого начала государственного переворота правительственные чиновники США оказывали давление на Боливию, чтобы навязать ухудшение отношений с Кубой, преследовать кубинских врачей, дипломатов и прекратить медицинское сотрудничество на благо боливийского народа".

В пятницу МИД Боливии заявил, что временное правительство страны приняло решение приостановить дипломатические связи с Кубой из-за ее "враждебного отношения" к южноамериканской республике.

Ранее и. о. президента Боливии Жанин Аньес заявила, что правительство экс-главы государства Эво Моралеса перевело посольству Кубы в Ла-Пасе $147 млн за услуги кубинских врачей, работающих в Боливии. Как утверждает Аньес, непосредственно врачам из этой суммы было передано 20%. Глава МИД Кубы назвал слова Аньес "пошлой ложью самопровозглашенного режима".