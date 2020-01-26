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AP: Трамп в 2018 году заявил о зависимости Украины от помощи США

По данным агентства, американский лидер также высказался за отстранение от должности Мари Йованович, которая в то время была послом США на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече со сторонниками, состоявшейся в 2018 году, рассуждал о том, как долго смогла бы продержаться Украина в случае противостояния с Россией без помощи Вашингтона. С таким утверждением выступило в субботу агентство Associated Press.

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В распоряжение его журналистов поступила аудиозапись, которая якобы была сделана во время встречи в Trump International Hotel в Вашингтоне. По версии агентства, на пленке запечатлен голос Трампа. Президент США якобы задает вопрос: "Как долго они бы продержались в борьбе с Россией?"

Как следует из публикации, далее Трамп высказался за отстранение от должности Мари Йованович, которая в то время была послом США на Украине. Пленка была частично опубликована в пятницу рядом телеканалов.

Агентство утверждает, что во встрече участвовали предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман. Они выполняли на Украине поручения личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани. В октябре прошлого года Парнас и Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Парнас утверждает, что по указанию Джулиани убеждал украинские власти начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Трамп неоднократно отрицал знакомство с Парнасом и заявлял, что, вероятно, ни разу в жизни с ним не разговаривал.

Скандал в США

Джулиани и Парнас оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАРоссияТрамп, Дональд
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