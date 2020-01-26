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Глава МИД Австрии согласен с президентом ФРГ о важности России для стабильности Европы

Шалленберг в очередной раз повторил позицию Вены о важности поддержания каналов для диалога

ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Россия выбрала свой путь развития, но долгосрочного мира в Европе можно добиться только с ее участием. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Wiener Zeitung, опубликованном в воскресенье.

Шалленберг отметил, что раньше была надежда, что Россия будет развиваться в направлении западных ценностей. "Россия выбрала собственный путь, но относительно этого я всегда с удовольствием цитирую германского президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Он сказал, что в долгосрочной перспективе безопасности и стабильности в Европе против России не будет, а только с Россией", - напомнил Шалленберг.

Глава МИД Австрии в очередной раз повторил позицию Вены о важности поддержания каналов для диалога. "Австрия за последние несколько десятилетий поняла, как строить хорошие отношения в трансатлантических связях, в диалоге с Россией или с недавнего времени с Китаем", - добавил министр.

Ранее руководство Австрии неоднократно заявляло о необходимости поддержания диалога с Россией для мира и стабильности в Европе.

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АвстрияГерманияРоссия
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