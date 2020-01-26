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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Германия возобновила подготовку бойцов курдских формирований на севере Ирака

В то же время Берлин не собирается продолжать миссию в центре страны

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Германия возобновила подготовку сил безопасности на севере Ирака, прерванную в свете резкого обострения обстановки в регионе после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении Бундесвера (вооруженные силы ФРГ).

Как отмечается, миссия по подготовке бойцов курдских формирований по согласованию с международными партнерами возобновлена в 06:00 по местному времени (08:00 мск). В то же время в центре Ирака Бундесвер пока не собирается ее продолжать.

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака 5 января на экстренном заседании приняли резолюцию, в которой "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов на территории Ирака.

Теги
ИракГерманияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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