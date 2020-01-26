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СМИ: президент Украины в 2019 году помиловал 97 граждан

Среди помилованных 86 мужчин и 11 женщин

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 97 граждан в 2019 году. Об этом говорится в ответе офиса президента на запрос агентства Украинские новости.

"Указами президента Украины В. Зеленского с 28 мая по 28 декабря 2019 года помиловано 97 лиц", - сказано в ответе.

Офис президента уточнил, что среди помилованных 11 женщин и 86 мужчин. 90 из них были освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а семи наказание было сокращено.

В то же время офис президента не ответил на вопрос о том, сколько среди помилованных было иностранцев или граждан, помилованных в рамках обменов для передачи России или на неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

По данным издания, бывший президент Петр Порошенко в 2019 году не подписывал указы о помиловании. В 2018 году Порошенко помиловал гражданина Ирана и 13 граждан Украины, одного из которых - для передачи на неподконтрольную часть Донбасса. В 2017 году Порошенко помиловал 139 осужденных, а в 2016 и 2015 годах - по 67.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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