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СМИ: к востоку от Триполи в боях с армией Хафтара убиты четверо сторонников Сарраджа

Также сообщается о 18 раненых

КАИР, 26 января. /ТАСС/. По меньшей мере четверо членов воюющих на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Ливии формирований погибли и 18 получили ранения в воскресенье в вооруженных столкновениях к востоку от Триполи. Такие данные приводит телеканал Al Jazeera.

По его данным, стычки вспыхнули между отрядами триполийского кабмина и подразделениями Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в районе Абу-Грейн приблизительно в 100 км юго-востоку от города Мисурата. Как заявил официальный представитель проводимой силами ПНС против хафтаровцев операции "Вулкан гнева" полковник Мухаммед Кануно, им удалось отбить штурм противника и уничтожить несколько единиц его военной техники. В связи с атакой он обвинил противоборствующий лагерь в очередном нарушении режима прекращения огня.

Между тем, как передает телеканал Libya, в командовании ЛНА заявляют о том, что ее формированиям удалось установить контроль над Абу-Грейном и рядом других населенных пунктов в этом регионе после бегства вооруженных милиций. Более того, утверждается, что армия, части которой еще 6 января практически без боя взяли Сирт и выступили в сторону Мисураты, продолжает развивать наступление.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС премьера Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу с целью, как он заявлял, "ее освобождения от террористов". ПНС мобилизовало на свою защиту все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного в конце ноября меморандума о военном сотрудничестве.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО девять лет назад.

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