Президент Афганистана заявил, что хочет мира в стране, но не любой ценой

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что не хочет мира в стране любой ценой, при этом Кабул должен пытаться вести переговоры с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Интервью афганского лидера было опубликовано в воскресенье в газете The Washington Post.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что может вступить в переговоры с талибами и добиться значимого мира, Гани подчеркнул: "Да. Мы должны попытаться. Но не мира любой ценой".

Президент заявил, что радикальное движение должно принять предложение о проведении выборов на территории республики. Он также отметил, что жители не хотят превращать свою страну в "исламский эмират", как предлагают талибы. "Эмират неприемлем, потому что это диктатура. Народ это не примет. <...> Если они [талибы] хотят быть частью афганского общества, они должны измениться, и афганское общество должно [их] принять и приспособиться к их интеграции", - считает президент.

Гани рассказал, что афганское "правительство на сегодняшний день контролирует [территории, где проживают] свыше 85% населения". "Даже находящиеся под контролем талибов районы полагаются на правительственные службы", - подчеркнул глава государства. Он пояснил, что из 386 округов страны радикальное движение сейчас контролирует лишь 12. При этом президент указал, что боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) активизировали свою деятельность в некоторых частях государства.

"Афганистан нуждается в руководстве, которое явно ориентировано на будущее, понимает настоящее и знает, что оно не может зависеть только от доброй воли или манны небесной. Мы должны действовать вместе", - подчеркнул Гани. "Это, наверное, самая сложная работа на Земле", - заключил президент.

Афганское урегулирование

Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные мирные переговоры с представителями движения "Талибан", целью которых должно стать прекращение боевых действий, что позволило бы вывести из Афганистана американские войска. Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США по Афганистану в сентябре 2019 года подтвердил факт достижения с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей, помимо прочего, вывод из страны более 5 тыс. американских военнослужащих. Однако затем президент Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами "Талибана" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, после чего переговоры приостановились.

17 января официальный представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил, что США и "Талибан" обсуждают детали подписания совместного соглашения.