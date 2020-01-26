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США активизировали контртеррористические операции в Сирии

Генерал Кеннет Маккензи сообщил, что американские подразделения еженедельно проводят совместно с курдскими силами от трех до четырех операций против ИГ

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Подразделения США в Сирии активизировали контртеррористические операции после паузы, вызванной обеспечением защиты самих сил после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил журналистам в Сирии глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток. Его высказывания приводит газета The Washington Post в своем воскресном номере.

"Темпы [проведения контртеррористических операций] восстанавливаются", - отметил он. Сейчас, по словам Маккензи, американские ВС в Сирии проводят еженедельно совместно с курдскими силами от трех до четырех операций против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

При этом Маккензи не стал уточнять, как долго американские войска еще будут оставаться в стране. "Я, честно говоря, не знаю, как долго мы будем здесь, - сказал командующий СЕНТКОМ. - И у меня нет никаких указаний, кроме как продолжать работать с нашими партнерами здесь". Отвечая на вопросы журналистов, он добавил, что ВС США будут готовы справляться с различными ситуациями в стране "по мере их развития в будущем". "Сейчас мы уделяем первоочередное внимание окончательному разгрому ИГ", - подчеркнул генерал.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Президент США Дональд Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Теги
СШАСирияКризис в СирииОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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