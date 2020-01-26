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Палестино-израильский конфликт

Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета

В ночь на 26 января израильские истребители нанесли удары по нескольким военным целям ХАМАС в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа запустили в воскресенье ракету по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад был засечен запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. Предупреждение о ракетном обстреле было распространено через приложение службы тыла для незаселенной местности у границы", - говорится в распространенном военными заявлении.

В ночь на воскресенье израильские истребители нанесли удары по нескольким военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными самодельными взрывными устройствами в сторону израильской территории из палестинского приморского анклава.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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