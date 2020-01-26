Посол ФРГ: страны "нормандского формата" могут провести встречу на конференции в Мюнхене

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Переговоры стран "нормандского формата" могут состояться на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Об этом заявил посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр в опубликованном в воскресенье интервью газете "Коммерсантъ".

"Мюнхенская конференция по безопасности - это важнейшее место встречи для консультаций не только по самым острым, но и по стратегически важным темам политики безопасности. Прекрасно, если в ней примет участие представительная российская делегация, готовая самым активным образом участвовать в обсуждениях. Без сомнения, украинская тема будет во многих беседах играть важную роль. Вполне возможно, что ее удастся обсудить и в формате "нормандской четверки". Но подтвердить эту встречу я сейчас не могу", - сказал он.

При этом дипломат не уточнил, на каком уровне могла бы пройти эта встреча.

Как отметил посол, именно формат "нормандской четверки" позволил в последнее время добиться "значительного и конкретного прогресса". "Достаточно вспомнить разведение сил, обмен пленными или "формулу Штайнмайера", которая прописывает порядок действий при выработке будущей структуры региона, которая всех бы устроила, - продолжил он. - И эту динамику, этот импульс необходимо сохранить и продолжать восстанавливать доверие. Важно, чтобы новая встреча глав государств была хорошо и детально подготовлена - как прошлая. И удастся сделать это к апрелю - то тем лучше".