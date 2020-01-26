Посол США в Багдаде выступил с резким осуждением обстрела американского посольства

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Посол США в Багдаде Мэтью Теллер выступил в воскресенье с резким осуждением обстрела американского посольства, в результате которого несколько ракет попали на территорию дипломатического комплекса. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

По его данным, Теллер сообщил исполняющему обязанности премьер-министра Ирака Аделю Абдель Махди, что США резко осуждают ракетный обстрел посольства.

По последним данным, в воскресенье вечером пять ракет было выпущено по "зеленой зоне" Багдада - хорошо укрепленному району в центре иракской столицы, где расположены государственные учреждения и иностранные диппредставительства. Три ракеты упали непосредственно на территории американского комплекса, одна из них попала в здание столовой. По данным иракских сил безопасности, пострадавших нет.

После произошедшего и.о. премьера Ирака отдал приказ силам безопасности страны принять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в Багдаде. Он назвал нападение "безответственным актом, совершенным отдельными индивидами", подчеркнув, что эта атака "может привести к серьезным последствиям". И.о. премьера также заявил, что распорядился "провести расследование, найти причастных к атаке и отдать их под суд".