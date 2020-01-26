Мексика выдала США одного из подельников бывшего главаря наркокартеля "Синалоа"

МЕХИКО, 27 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Мексики передала США шестерых особо опасных преступников, в том числе одного из подельников экс-главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении надзорного ведомства.

Подельник Гусмана по кличке Нос (его полное имя не раскрывается) входил в число доверенных лиц криминального авторитета и занимал высокое положение в иерархии преступного сообщества. Американская юстиция обвиняет его в преступном сговоре и ряде других общественно опасных деяний. В число тех, кто предстанет перед судом в США, также вошли члены наркокартелей "Арельяно Феликс" и "Гранадос", которых подозревают в совершении умышленных убийств, отмывании денег, контрабанде и продаже наркотиков, а также в торговле людьми.

Хоакин Гусман был экстрадирован в США из Мексики в январе 2017 года. В феврале 2019 года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения. В середине июля того же года наркобарон был приговорен к пожизненному заключению, его также обязали выплатить штраф в размере $12,6 млрд.